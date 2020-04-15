İspanya'dan flaş transfer iddiası! Mustafa Kapı'nın yeni takımı...
Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan ve bu sezön biten sözlemesini yenilememe kararı alan genç yetenek Mustafa Kapı için İspanya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre Galatasaray'ın genç yeteneğinin yeni rotası İspanya olacak! İşte detaylar...
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