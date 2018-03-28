İspanya 6-1 Arjantin (ÖZET)
Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren iki dev ekibin karşılaşmasında İspanya, Arjantin'i 6-1'le darmadağın etti. Arjantin'de Messi, Agüero gibi isimler forma giymedi. İspanya'nın gollerini Diego Costa, Isco (3), Thiago Alcantara ve Aspas atarken Arjantin'in tek sayısını Otamendi kaydetti.
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