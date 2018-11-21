İsmail Köybaşı'dan Koeman itirafı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Köybaşı, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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