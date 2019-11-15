İsmail Kartal'dan yabancı sınırı açıklaması - Son dakika Süper Lig videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV İsmail Kartal'dan yabancı sınırı açıklaması

İsmail Kartal'dan yabancı sınırı açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal; transfer, VAR, hakemler ve yabancı sınırına dair birçok konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Eksiklerimiz var. Devre arasında takviyeler olacaktır"

"VAR ile ilgili en fazla konuşması gereken biziz"

"Video Yardımcı Hakem ile orta hakemler arasında uyumsuzluk var"

"Hedefimizde Avrupa kupası yok. Bu sene ligde kalıcı olmak istiyoruz"

"Belki Ziraat Türkiye Kupası'nda bir şeyler başarabiliriz"

"Biz kalecilerimizin önünü açtık. Bundan sonrasını onlar yapacak"

"Yabancı sayısının biraz düşmesinde fayda var"

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
15 Kasım 2019 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN