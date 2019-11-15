İsmail Kartal'dan yabancı sınırı açıklaması

İsmail Kartal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Eksiklerimiz var. Devre arasında takviyeler olacaktır"

"VAR ile ilgili en fazla konuşması gereken biziz"

"Video Yardımcı Hakem ile orta hakemler arasında uyumsuzluk var"

"Hedefimizde Avrupa kupası yok. Bu sene ligde kalıcı olmak istiyoruz"

"Belki Ziraat Türkiye Kupası'nda bir şeyler başarabiliriz"

"Biz kalecilerimizin önünü açtık. Bundan sonrasını onlar yapacak"

"Yabancı sayısının biraz düşmesinde fayda var"