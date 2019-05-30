İsmail Kartal: Vedat Muriç'in gönderilmesini istemiyorum
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV İsmail Kartal: Vedat Muriç'in gönderilmesini istemiyorum

İsmail Kartal: Vedat Muriç'in gönderilmesini istemiyorum

Okan Buruk'un ayrılığının ardından Çaykur Rizespor'un başına getirilen teknik direktör İsmail Kartal, Karadeniz ekibindeki transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Kartal, adı Fenerbahçe ve Başakşehir'le de anılan Kosovalı forvet Vedat Muriç'in takımda kalmasını istediğini söyledi.

Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

RİZESPOR'U HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ

"Rizespor camiası beni çok istediğini belirtmişti. Beni isteyen başka takımlar da oldu ancak Rizespor'da çalışmaktan onur duyacağımı belirttim. Yönetim, taraftarlar ve futbolcularla Rizespor'u çok daha büyük başarılarla hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız."

MURİÇ'İN SATILMASINI İSTEMİYORUM

"Vedat Muriç gibi bir oyuncuyu bulmak çok zor. Muriç'i verirsek onun yerini nasıl dolduracağız? Rizespor'un ikinci yarıda çıkış yakalamasını sağlayan 5-6 futbolcuyla yollar ayrıldı. Bir de böyle bir durum var. Onun için Muriç'i şimdilik vermeyi düşünmüyoruz ancak ilerleyen günlerde başkanımızla oturup tekrar görüşürüz. Ancak ben Muriç'in satılmasını istemiyorum. Muriç'i hemen verirsek biz sıkıntıya düşeriz."

YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNE GİRECEĞİZ

"Yeniden yapılanma içerisine gireceğiz. Kiralık oyuncularımızla yollar ayrıldı. Bu oyuncuların yerini bir şekilde dolduracağız. Giden oyuncularımıza onlarla tekrar çalışmak istediğimizi belirteceğiz. Bu transferler gerçekleşmezse gidenlerin yerini daha iyi oyuncularla doldurmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
30 Mayıs 2019 , Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN