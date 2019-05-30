İsmail Kartal: Vedat Muriç'in gönderilmesini istemiyorum

Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

RİZESPOR'U HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ

"Rizespor camiası beni çok istediğini belirtmişti. Beni isteyen başka takımlar da oldu ancak Rizespor'da çalışmaktan onur duyacağımı belirttim. Yönetim, taraftarlar ve futbolcularla Rizespor'u çok daha büyük başarılarla hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız."

MURİÇ'İN SATILMASINI İSTEMİYORUM

"Vedat Muriç gibi bir oyuncuyu bulmak çok zor. Muriç'i verirsek onun yerini nasıl dolduracağız? Rizespor'un ikinci yarıda çıkış yakalamasını sağlayan 5-6 futbolcuyla yollar ayrıldı. Bir de böyle bir durum var. Onun için Muriç'i şimdilik vermeyi düşünmüyoruz ancak ilerleyen günlerde başkanımızla oturup tekrar görüşürüz. Ancak ben Muriç'in satılmasını istemiyorum. Muriç'i hemen verirsek biz sıkıntıya düşeriz."

YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNE GİRECEĞİZ

"Yeniden yapılanma içerisine gireceğiz. Kiralık oyuncularımızla yollar ayrıldı. Bu oyuncuların yerini bir şekilde dolduracağız. Giden oyuncularımıza onlarla tekrar çalışmak istediğimizi belirteceğiz. Bu transferler gerçekleşmezse gidenlerin yerini daha iyi oyuncularla doldurmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."