İsmail Kartal: Bize göre penaltı yok
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Penaltı ile ikinci golü yedik çok tartışmaya açık bir pozisyon. Bize göre değil gibi geliyor, kamuoyunun takdirine bırakıyorum” diye konuştu.
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