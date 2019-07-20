İsmail Kartal: "Barış ve Frey süreci devam ediyor"
Çaykur Rziespor Teknik Direktörü İsmail Kartal düzenlediği basın toplantısında takımın transfer çalışmaları, yeni sezon hazırlıkları ve takımdaki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Transfer için girişimde bulundukları isimler hakkında bilgi veren Kartal "Fenerbahçe'den Frey ve Barış'ı istiyoruz, transfer için süreç devam ediyor. İstediğimiz oyuncuları aramıza katarak lige iyi bir başlangıç yapmak ve başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
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