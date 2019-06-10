Isla'nın alternatifi Dirar
Sağ bek mevkiinde tek alternatifi kalan Fenerbahçe'de Nabil Dirar ismi öne çıkıyor... Teknik direktör Ersun Yanal bu bölgede İsla ve Dirar'ın yeterli olduğunu düşünüyor.
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