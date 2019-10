İrfan Can Kahveci: Daha çok gol atar daha çok asker selamı veririm

İyi mücadele ettiklerini belirten İrfan Can Kahveci, "Hem bizim hem de Türk takımlarının ilk galibiyeti inşallah Trabzon da kazanır. Takımlarınıza başarılar diliyorum. İlk yarı maça çok iyi başlamadık, ikinci topları alamadık, biraz kopuk oynadık. İkinci yarıda daha iyiydik. İkinci topları aldık. Savunmada pozisyon vermedik. Gol atmayı çok istiyordum, Avrupa ligindeki ilk golüm. İnşallah bundan sonra artarak devam eder" dedi.



"O ÇALIMI BİLENLER DE YİYOR"



Genç oyuncu attığı golden önce yaptığı estetik çalım hakkında, "Denk geldiği zaman hep yapıyorum aslında bilenler de o çalımı yiyor artık özdeşlemiş diyebiliriz. Daha başka çalımlar da debiyeceğim" açıklamasında bulundu.



"TRABZONSPOR GÜÇLÜ RAKİP"



Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak Trabzonspor mücadelesi için de konuşan Kahveci, "Ligde de iyi gidiyoruz Trabzonspor maçı bizim için önemli o maçtan da galip gelmek istiyoruz hem de kendi sahamızda oynuyoruz bu bizim için bir avantaj, onlar da güçlü bir rakip, iyi gidiyorlar, inşallah biz kazanırız" diye konuştu.



"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"



Grubun zorluğuna değinen Kahveci, "Maçtan sonra konuşmadık ama bizim aramızda hep konuşmtuğumuz gruptan çıkmak. Bakıldığı zaman bizim grubumuz en zor gruplardan birisi. Wolfsberger kuralar çekildiğinde zayıf denilen bir rakipti ama Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yendi, Roma ile berabere kaldı. Onlarda güçlü ekip, bugün biz de zorlandık. Kazanmyı bildik, hedefimiz gruptan çıkmak. Çıkarak Türk milletine de hediyemizi veririz" şeklinde konuştu.



"DAHA ÇOK GOL ATAR DAHA ÇOK ASKER SELAMI VERİRİM"



Golden sonra yaptığı asker selamı ile ilgili de konuşan İrfan Can, "Bu konu çok konuşuldu ve beni daha çok hırslandırdı. Hep gol attığımda bunu yapmak istiyorum. Mehmetçik selamı neden bu kadar zorlarına gitti? Bu bizim kendimize has selamımız. İnşallah daha çok gol atar daha çok selam veririm" diye konuştu.