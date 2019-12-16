"İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur"
Sivasspor'un yıldız oyuncuları Mert Hakan Yandaş, Arouna Kone ve Erdoğan Yeşilyurt, Fenerbahçe maçının ardından A Spor'a konuştu. Mert hakan, şampiyon olarak Bursaspor gibi Süper Lig'de devrim gerçekleştirmek istediklerini söyledi.
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