İngiltere'den Galatasaray için Delph iddiası | Video haber
İngiliz basını, Galatasaray'ın, Manchester City'den Fabian Delph ile ilgilendiğini yazdı...
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