İngiliz basınından Moses iddiası

İngiliz basınından Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia geldi...

Ada basınına göre Fenerbahçe, ara transferde Victor Moses ile yollarını ayırmak istiyor...

Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses, şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı. İngiliz Daily Mail gazetesi, Fenerbahçe'nin Londra ekibinden 1.5 yıllığına kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusunu ocak ayında geri göndermek istediğini iddia etti.

Yıllık 3.2 milyon euro kazanan 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile ligde 14 maça çıkarken 4 gol atıp 1 kez de asist yapmıştı.

Bu sezon ise sakatlığı nedeniyle de sahalardan bir süre uzak kalan Moses, sadece 4 lig maçına çıkabilirken 1 gol ve 1 asist üretti.