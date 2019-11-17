İngiliz basınından Moses iddiası - Son dakika Fenerbahçe videoları, Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV İngiliz basınından Moses iddiası

İngiliz basınından Moses iddiası

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Chelsea'den kiraladığı Victor Moses'ı ocak ayında geri göndermek istediğini iddia etti.

İngiliz basınından Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia geldi...

Ada basınına göre Fenerbahçe, ara transferde Victor Moses ile yollarını ayırmak istiyor...

Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses, şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı. İngiliz Daily Mail gazetesi, Fenerbahçe'nin Londra ekibinden 1.5 yıllığına kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusunu ocak ayında geri göndermek istediğini iddia etti.

Yıllık 3.2 milyon euro kazanan 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile ligde 14 maça çıkarken 4 gol atıp 1 kez de asist yapmıştı.

Bu sezon ise sakatlığı nedeniyle de sahalardan bir süre uzak kalan Moses, sadece 4 lig maçına çıkabilirken 1 gol ve 1 asist üretti.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
17 Kasım 2019 , Pazar
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN