İndirim teklifine Belhanda'dan şartlı kabul!
Galatasaray'da Younes Belhanda'nın yönetimin fedakarlık teklifini şartlı olarak kabul edeceği bildirildi.
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