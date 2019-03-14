Indian Wells'te favoriler elendi
Teniste Indian Wells heyecanı sürüyor... Tek erkeklerde Novak Djokovic, Tek kadınlarda ise Naomi Osaka ve Simona Halep turnuvaya erken veda etti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray taraftarından Diagne tepkisi!
- Real Madrid'de yeniden Zinedine Zidane dönemi!
- Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını yazdı
- Manchester City - Schalke 04 maçından kareler
- Galatasaray'dan Fenerbahçe göndermesi!
- Merih Demiral bombası! Alanya'dan Juventus'a
- Fenerbahçe tarihinin fiyasko transferleri!
- Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Comolli...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.