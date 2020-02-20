İlk 7'nin lideri Trabzonspor!
Süper Lig lideri Trabzonspor, şampiyonluk yarışının içinde yer alan 7 takımın birbirleriyle oynadığı karşılaşmalarda da en çok puan toplayan ekip oldu.
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