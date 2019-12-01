İlhan Palut: Fenerbahçe'ye karşı galip gelebilirdik
Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, karşılaşma sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Palut'un açıklamaları şu şekilde:
"ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRMEK İSTEDİĞİMİZ BİR MAÇTI"
Son haftalardaki çıkışımızı sürdürmek istediğimiz bir maçtı. Göztepe, kendi seyircisi önünde rakip Fenerbahçe de olsa kazanmak ister. Maça iyi başladık, golü de bulduk. İlk yarının kalan sürecinde Fenerbahçe topa sahip olup oyunu kontrol etti ama yine kontra ataklarla etkili olan bir Göztepe vardı. İlk yarının sonunda yediğimiz gol, soyunma odasına berabere gitmemize neden oldu.
"KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI"
"Felsefem oyuncularımın galibiyet reaksiyonu göstermeleri. Oyuncularımın bunu göstermesi beni çok mutlu etti. Oyun içi ayrıntılarla ilgili almamız gereken çok yol var. Kazanabileceğimiz bir maçtı ancak penaltı tekrarı olmasa bir anda kaybedebileceğimiz bir maç konumuna da gelebilirdi. Onun için ligde alınan her puanı değerli görüp yolumuza devam edeceğiz."
"POZİTİF OYUNLA DEVAM EDECEĞİZ"
"Penaltının kaçmasına üzülürken 15-20 saniye sonra gol yemek gerçekten moral bozucuydu ve takımımı maçın kalan süresinde moral-kondisyon anlamında aşağıya çekebilirdi. Penaltının tekrar edilmesi ve gole çevirmemiz takıma coşku kazandırdı. 2-1'lik skoru, 3-1 ve 4-1'e getireceğimiz durumlar oldu ama bunu değerlendiremeyince Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Son 15 dakika galibiyeti zorlamamız beni en mutlu eden olaydı. Bu pozitif oyunla devam edeceğiz."
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