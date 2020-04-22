Ilgaz Çınar: Genç oyuncular oynatılsın diye ikna etmek yöneticilerin işi
A Spor yorumcusu Ilgaz Çınar, Son Sayfa programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çınar, "Genç oyuncular oynatılsın diye ikna etmek yöneticilerin işi." ifadelerini kullandı.
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