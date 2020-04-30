Ilgaz Çınar: Bjelica profil olarak doğru bir teknik adam olarak görünüyor
A Spor yorumcusu Ilgaz Çınar, Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin gündeminde olan teknik adam için, "Bjelica profil olarak doğru bir teknik adam olarak görünüyor" ifadelerini kullandı.
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