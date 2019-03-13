İkinci yarının en iyisi Muslera
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Süper Lig'de ikinci yarıda çıktığı 8 maçta sadece 4 gol yedi...
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