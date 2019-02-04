İki yıldızın geleceği Yanal'a bağlı
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İki yıldızın geleceği Yanal'a bağlı

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuları Soldado ve Valbuena'nın sözleşmeleri, altışar maç daha oynamaları halinde otomatik olarak birer yıl uzayacak...

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04 Şubat 2019, Pazartesi
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