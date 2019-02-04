İki yıldızın geleceği Yanal'a bağlı
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuları Soldado ve Valbuena'nın sözleşmeleri, altışar maç daha oynamaları halinde otomatik olarak birer yıl uzayacak...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! 1 de yeni transfer...
- Ara transfer döneminde Süper Lig'e yıldız yağdı...
- Fenerbahçe elendi sosyal medya çıldırdı! İşte yorumlar
- Tolgay Arslan'dan olay Beşiktaş açıklaması!
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal Skrtel'i gözden çıkardı!
- Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu
- Fenerbahçe'ye müjde! İşte Slimani'nin yeni takımı
- İngilizler açıkladı! Transferde mutlu son