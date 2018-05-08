Igor Tudor'dan gazeteciye sert sözler
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, dün takımı Udinese'yle Inter karşısında yaşadıkları 4-0'lık hezimetin ardından çıktığı basın toplantısında sinirlerine hakim olamadı. Basın toplantısının düzenlendiği odadaki aşırı gürültüden dolayı rahatsızlık duyan Cim Bom'un eski hocası, "Burası hergele meydanı değil." diyerek gazetecilere sert tepki gösterdi.
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