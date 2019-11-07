İbrahim Çolak'ın yeni hedefi Tokyo 2020
Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda büyük başarıya imza atan İbrahim Çolak, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.
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