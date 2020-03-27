İbrahim Çolak: Erteleme benim için hayırlı oldu
Dünya şampiyonu milli jimnastikçi İbrahim Çolak, Tokyo 2020'nin ertelenmesini A Spor'a değerlendirdi. Sakatlığıyla ilgili de konuşan İbrahim, "Olimpayatların ertelenmesi benim için hayırlı oldu." dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Cristiano Ronaldo ortaya çıktı! İşte karantinada kaldığı 'Ilha De Fuzeta' adası
- Sergen Yalçın'dan flaş karar! O isim yerine...
- Hüseyin Çimşir'den Başakşehir kararı! Sörloth...
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sürprizi! Takımın başında...
- Galatasaray'ın genç yıldızı Emin Bayram'a Borussia Dortmund kancası
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.