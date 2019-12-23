Hüseyin Türkmen: Sivasspor'un puan kaybettiği haftada kazanmak önemliydi
Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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