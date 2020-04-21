Hüseyin Özkök: Ligler bitirilmeli
UEFA'nın üye ülkelerle yapılan toplantıda yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde tavsiyede bulunmasının ardından Fotomaç Gazetesi Yazarı Hüseyin Özkök değerlendirmelerde bulundu. Özkök, "Liglerin bitirilmesi taraftarıyım" dedi.. Ayrıca Süper Lig'in Antalya'da oynanma ihtimali ile ilgili, "Antalya'da bulunan statlar 72 Süper Lig maçını kaldırmaz" ifadelerini kullandı.
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