Hüseyin Çimşir'den Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır açıklaması
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Çimşir, mücadelede sakatlanan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün son durumlarıyla ilgili konuştu.
İşte Hüseyin Çimşir'in açıklamaları:
Kaybedilmiş 2 puan var. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz, avantajımızı tekrar kazanmak istiyoruz. Oyuncu arkadaşları kutluyorum, bir eleştiri olacaksa bunu kendimi üzerime alırım.
Uğurcan'ın durumu yarın belli olur. Abdülkadir de baldırında bir problem yaşadı, çıkarmak zorunda kaldık. Birkaç oyuncuda daha hafif sakatlık problemleri var ama bunlar bahane değil. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz.
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