Hüseyin Çimşir takımdan memnun
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir karşılaşma sonrası A Spor'a konuştu. İyi bir kamp geçirdiklerini söyleyen genç teknik adam "Oyuncuların performansından memnunum" dedi.
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