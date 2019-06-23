Hugo Rodallega Denizlispor'da
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Hugo rodallega'yı kadrosuna kattı.
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