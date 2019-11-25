Hollanda'dan Galatasaray'a sürpriz destek videosu
Hollanda'da yaşayan Galatasaraylı bir Türk öğretmen, öğrencilerinin Galatasaray'ın Club Brugge ile oynayacağı maç öncesi Türkçe mesajlar verdiği bir video hazırladı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynayacağı maç öncesi, sarı-kırmızılı futbolculara sürpriz bir destek geldi.
Hollanda'da yaşayan bir Türk öğretmen, sosyal medya hesabından öğrencilerine Galatasaray'a Türkçe destek mesajları verdirdiği bir video yayınladı. Görüntülerde yabancı gençlerin, sarı-kırmızılı takıma destek verdiği görüldü.
Bu video kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.
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