Holigan terörü! Sahaya dalıp oyunculara saldırdılar

Hollanda ikinci liginde Go Ahead Eagles'ın De Graafschap'ı sahasında ağırladığı maçı konuk ekip 4-0 kazanınca bazı holiganlar sahaya girerek futbolculara saldırdı. GAE olaydan kısa süre sonra yayınladığı açıklamada "taraftarlarının bu hareketinden büyük utanç duyduğunu" ifade etti.