Holigan terörü! Sahaya dalıp oyunculara saldırdılar – Fotomaç TV
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    Holigan terörü! Sahaya dalıp oyunculara saldırdılar

    Hollanda ikinci liginde Go Ahead Eagles'ın De Graafschap'ı sahasında ağırladığı maçı konuk ekip 4-0 kazanınca bazı holiganlar sahaya girerek futbolculara saldırdı. GAE olaydan kısa süre sonra yayınladığı açıklamada "taraftarlarının bu hareketinden büyük utanç duyduğunu" ifade etti.

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    06 Mart 2018, Salı
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