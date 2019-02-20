Hıncal Uluç'tan Fatih Terim için olay sözler! Galatasaray 11 paralı askerle...
Sabah gazetesinin usta yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray'ı sert sözlerle eleştirdi.
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