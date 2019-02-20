Hıncal Uluç'tan Fatih Terim için olay sözler! Galatasaray 11 paralı askerle...
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Hıncal Uluç'tan Fatih Terim için olay sözler! Galatasaray 11 paralı askerle...

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim için olay sözler! Galatasaray 11 paralı askerle...

Sabah gazetesinin usta yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray'ı sert sözlerle eleştirdi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
20 Şubat 2019, Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN