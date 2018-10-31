Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a flaş çağrı!
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da iyi hocaların olmadığı söyleyen Uluç, "3 büyüklerin hiçbirinin iyi hocası yok. Fatih Terim'de kötü, Cocu'da kötü, Şenol'da kötü... Ufak dediğimiz takımlarını hepsinde çok iyi hocalar var. Ali Koç hoca arıyormuş. Ufak takımların 15 hocasının adını bir torbaya atsın birisini çeksin." ifadelerini kullandı.
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