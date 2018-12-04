Hıncal Uluç: Şenol Güneş'in Fatih Terim'den üstün olan yanı...
A Spor'da Beşiktaş Galatasaray derbisini değerlendiren Hıncal Uluç, "Şenol Güneş'in Fatih Terim'den kat kat üstün olduğu yanı şu; Güven, Dorukhan gibi gençleri oynatıyor. Nerede Yunus? Dökülen Galatasaray'dan niye oynamıyor. Muğdat'tan medet umuluyor. Hangi parayla ne transfer yapacaklar? 6 milyona sattıkları Gomis'i bugün kaça alacaklar?" yorumunu yaptı.
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