A Spor'da Beşiktaş Galatasaray derbisini değerlendiren Hıncal Uluç, "Şenol Güneş'in Fatih Terim'den kat kat üstün olduğu yanı şu; Güven, Dorukhan gibi gençleri oynatıyor. Nerede Yunus? Dökülen Galatasaray'dan niye oynamıyor. Muğdat'tan medet umuluyor. Hangi parayla ne transfer yapacaklar? 6 milyona sattıkları Gomis'i bugün kaça alacaklar?" yorumunu yaptı.