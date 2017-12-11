Hıncal Uluç Şenol Güneş'i Tudor'a benzetti
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i eleştirdi.
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