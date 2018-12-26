Hıncal Uluç: "Şenol Güneş kaldığı sürece Beşiktaş’tan bir şey olmaz"
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Hıncal Uluç: "Şenol Güneş kaldığı sürece Beşiktaş’tan bir şey olmaz"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Fikret Orman ve Şenol Güneş arasında medya aracılığı ile laf sokmalar, bu Beşiktaş'ı bitirir. Futbolcu kime yakın olacağını bilmiyor. Konsantrasyon nasıl bozulur başka türlü? Şenol Güneş kaldığı sürece Beşiktaş'tan bir şey olmaz. Korkak adamdan büyük takıma teknik direktör olmaz."

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26 Aralık 2018, Çarşamba
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