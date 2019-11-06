Hıncal Uluç: Mustafa Cengiz'in başkan olduğu kulüpten her şey beklenir
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Falcao'ya bu kadar para verdikten sonra boğazına kadar borca batan Galatasaray'da 'Falcao 6 ay oynayamaz' diyebilecek yüreklilikte bir adam var mı? Mustafa Cengiz'in başkan olduğu kulüpten her şey beklenir" dedi.
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