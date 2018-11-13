Hıncal Uluç: Galatasaray’ın futbol mutbol oynadığı yok
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    Hıncal Uluç: Galatasaray’ın futbol mutbol oynadığı yok

    A Spor yorumcusu Hıncal Uluç Galatasaray ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Uluç, "Galatasaray’ın futbol mutbol oynadığı yok" dedi.

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    13 Kasım 2018, Salı
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