Hıncal Uluç: Galatasaray’ın futbol mutbol oynadığı yok
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç Galatasaray ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Uluç, "Galatasaray’ın futbol mutbol oynadığı yok" dedi.
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