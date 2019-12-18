Hıncal Uluç: Galatasaray iflas halinde
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın performansını eleştiren Uluç, "Galatasaray iflas halinde. 1 gol ve 2 puanı var Şampiyonlar Ligi'nde. Öyle bir Galatasaray Avrupa'da gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.
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