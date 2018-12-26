Hıncal Uluç: Galatasaray bir ruhsuz adamlar ordusu

Hıncal Uluç, A Spor'da yayınlanan 90'A programında değerlendirmelerde bulundu. Uluç "Mustafa ve Fehmi’nin oyuna girişleri, Fatih Terim ve Bülent Korkmaz’ın şovlarıdır. Bu iki hoca kendi şovunu yaptı. Fatih Terim Galatasaray’ın onca eksiği varken neden gençleri oynatmadı? Feghouli, Belhanda ve Fernando kendilerine oynayan adamlar. Galatasaray, bir ruhsuz adamlar ordusu" dedi.