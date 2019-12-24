Hıncal Uluç: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı Nihat Özdemir'in AVM'deki ofisinde başladı
Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili "Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 5 Aralık günü Nihat Özdemir'in AVM'deki ofisinde başladı" ifadelerini kullandı.
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