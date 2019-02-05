Hıncal Uluç: Fatih Terim'in hedefi Avrupa'ymış
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Hıncal Uluç: Fatih Terim'in hedefi Avrupa'ymış

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90’A programında açıklamalarda bulundu. Uluç, "Bugün gazetelerden birinde okuyorum, Fatih Terim'in hedefi Avrupa'ymış. Yedekleri dahil 14 tane yabancıyla Galatasaray, Avrupa'da derece alsa ne olacak, almasa ne olacak" dedi.

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05 Şubat 2019, Salı
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