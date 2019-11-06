Hıncal Uluç: Falcao'nun saklanan bir sırrı var
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle ekim ayından bu yana forma giyemeyen Radamel Falcao için "Falcao'nun saklanan bir sırrı var" dedi.
Uluç'un açıklamaları şu şekilde:
Falcao'nun saklanan bir sırrı var. Neden sakatlığına dair net konuşmuyorlar? Çünkü bir şeyi saklamak istiyorlar. Saklamak isteyen adam alengirli konuşur ya da hiç konuşmaz.
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