Hıncal Uluç: Erwin Koeman derhal gönderilmeli
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe ile ilgili çapıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Erwin Koeman derhal gönderilmeli" ifadelerini kullandı.
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