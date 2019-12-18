Hıncal Uluç: Ben Galatasaray'a Belhanda'dan daha faydalı olurum
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda'yı sert bir dille eleştiren Uluç, "Ben Galatasaray'a Belhanda'dan daha faydalı olurum. Orda Fatih Terim'in yanında oturayım dünya görsün hangimiz daha faydalı." ifadelerini kullandı.
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