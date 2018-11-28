Hıncal Uluç: "Ben Ali Koç'un yerinde olsam bırakırdım"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90' A programında Spor Toto Süper Lig'in 13 haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uluç, "Ben Ali Koç'un yerinde olsam bırakırdım" dedi
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