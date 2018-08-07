Hıncal Uluç: "Artık bu iş bitti! Gomis..."

Akhisarspor maçında yokları oynayan ve kaçırdığı penaltıyla Galatasaray'ı kupadan eden Gomis'e eleştiriler sürüyor. A Spor Yorumcusu Hıncal Uluç, Fransız golcünün Galatasaray'la yollarının ayırması gerektiğini söyledi. Uluç "Gomis'i artık hiçbir yere koymam. Bırakınız nereye giderse gitsin. Penaltıyı atamadı mı atmadı mı şüpheliyim. Artık bitti bu iş. 120 dakikalık maçın en kötü adamı. Penaltıya giderken bir tane Galatasaraylı atacak diyemezken bunu Fatih Terim bilmiyor mu?" ifadelerini kullandı.