Hıncal Uluç: Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz, Ali Koç'a kaybetti
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    Hıncal Uluç: Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz, Ali Koç'a kaybetti

    A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Galatasaray'ın Emre Akbaba transferini yorumladı.

    Uluç'un açıklamaları şu şekilde:

    "Emre Akbaba transferi çok basit bir transfer. Ne Abdurrahim Albayrak ne de Mustafa Cengiz'in bu transferde zerre payı yok. Onlar Ali Koç'a karşı kaybettiler. Emre Akbaba kendini Galatasaray'a transfer ettirdi. Emre ve NEF sponsorluğunda, iş bitti. Emre bir Galatasaray'lı gibi davrandı."

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    21 Ağustos 2018, Salı
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