Hikmet Karaman'dan Emre Belözoğlu'na sitem! "Bunu yapmamalı"
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 29. haftasında oynadıkları Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Gökhan Töre'nin pozisyonuyla ilgili konuştu. Karaman "Gökhan Töre'nin kırmızı kartıyla ilgili hiçbir şey söylememek en büyük cevap. Gökhan, Emre'ye 'Ben sana dokunmadım. Lütfen hakeme söyle' demiş. Emre'ye kimse dokunmamış, Emre kafasını tutuyor. Böyle yapmamalı" dedi.
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