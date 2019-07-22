Hikmet Karaman'dan Deniz Türüç açıklaması
Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, 3 büyüklerin transfer gündeminde bulunan Deniz Türüç'ü kaybetmek istemediklerini söyledi ve son günlerdeki gelişmelerden haberi olmadığını söyledi. Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Mensah ise şu an sadece Kayserispor'a odaklandığını belirtti.
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