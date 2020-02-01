Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin değerlendirmesi
Shane Larkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyeceğini açıkladı. Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Spor'a özel değerlendirmelerde bulundu.
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